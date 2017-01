Gözübüyük fluit Sparta - FC Utrecht

Door de sportredactie · geplaatst: dinsdag 10 januari 2017, 12:59 uur | update: 13:08 uur

UTRECHT - Serdar Gözübüyük is zaterdagavond scheidsrechter bij de eredivisiewedstrijd tussen Sparta en FC Utrecht. De arbiter uit Haarlem wordt geassisteerd door Cristian Dobre en Mark Strijker. Martin Pérez is de vierde official. De aftrap in Rotterdam is om 20.45 uur.



Jong FC Utrecht tegen NAC staat maandagavond onder leiding van Sander van der Eijk.



De KNVB stelde drie scheidsrechters uit de provincie Utrecht aan voor andere duels in het betaald voetbal. Dennis Higler uit Hoogland fluit zondag het duel tussen PEC Zwolle en Ajax. Cambuur - VVV wordt vrijdag geleid door Houtenaar Jeroen Manschot. Op diezelfde avond mag Martin van den Kerkhof uit Breukelen MVV - Helmond Sport in goede banen leiden.



