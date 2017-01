Eemdijk - Montfoort in 4e ronde districtsbeker

Door de sportredactie · geplaatst: woensdag 11 januari 2017, 09:27 uur | update: 09:39 uur

PROVINCIE UTRECHT - In Amsterdam is dinsdagavond de loting verricht voor de vierde ronde van de districtsbeker West 1. Bij de laatste 32 clubs zitten nog negen clubs uit de provincie Utrecht. Twee daarvan, hoofdklasser Eemdijk en 1e klasser Montfoort, treffen elkaar in de vierde ronde. De overige Utrechtse clubs treffen een tegenstander uit Noord Holland.



De loting ziet er voor de Utrechtse clubs als volgt uit:

Eemdijk - Montfoort

FC Breukelen - OSV

FC Abcoude - ZOB

CSW - Volendam

HBOK - De Meern

De Bilt - Zaanlandia

Altius - DVSU

SV Nieuw Utrecht - Zeeburgia



De wedstrijden worden gespeeld op 21 of 22 januari. De hoofdklassers, die in dat weekend competitieverplichtigen hebben, spelen hun duels in principe op 24, 25 of 26 januari



