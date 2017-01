Dennis Higler ontvangt FIFA-badge

Door de sportredactie ∑ geplaatst: donderdag 12 januari 2017, 16:56 uur | update: 17:03 uur

Foto: ANP

HOOGLAND - Voetbalscheidsrechter Dennis Higler mag internationale wedstrijden gaan fluiten. De arbiter uit Hoogland heeft woensdag zijn FIFA-badge ontvangen.



Dat gebeurde bijna zes jaar nadat hij als 25-jarige zijn debuut maakte in de eredivisie. "Voor een scheidsrechter is een stuk ervaring heel belangrijk", zegt Higler. "Het werkt bijvoorbeeld veel beter om rustiger te zijn. Soms dingen met spelers wat makkelijker oplossen, niet meteen alles heel strikt volgens de regeltjes willen doen."



De 31-jarige Higler begon als scheidsrechter amateurvoetbal in 2004. In 2010 werd hij opgenomen in de masterclass van de KNVB. Hij floot inmiddels ruim 100 wedstrijden in de eredivisie.



Begin oktober droeg de KNVB hem voor als internationaal scheidsrechter bij de wereldvoetbalbond, die de aanvraag honoreerde.



