DOVO werkt aan doelsaldo tegen Sparta Nijkerk

Door de sportredactie · geplaatst: zaterdag 14 januari 2017, 16:25 uur | update: 17:03 uur

Foto: RTV Utrecht / Bert Kous

VEENENDAAL/EEMDIJK - DOVO heeft de eerste wedstrijd na de winterstop in de hoofdklasse met ruime cijfers gewonnen. De ploeg van Gert Kruys versloeg Sparta Nijkerk met 6-0.



Bij rust was de stand op het scorebord al op 4-0 gezet door de Veenendaalse ploeg. Na de thee nam DOVO gas terug. In de slotfase werd het gaspedaal weer even ingedrukt en zo kwam de 6-0 eindstand op het wedstrijdformulier te staan.



7' Joshua Patrick 1-0

24' Joshua Patrick 2-0

34' Leon Toonen 3-0

41' Serhat Koç 4-0

82' Frank Hol 5-0

84' Quincy Arends 6-0



DOVO staat in de hoofdklasse B zaterdag tweede. Het verschil met koploper ACV is slechts één punt.



