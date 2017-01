Zege voor de New Stars in promotiedivisie

Door de sportredactie · geplaatst: zaterdag 14 januari 2017, 20:46 uur | update: 20:52 uur

Foto: Marijn van der Meer/RTV Utrecht

NIEUWEGEIN - De basketballers van New Stars hadden zaterdagavond weinig problemen met het nog puntloze De Hoppers. De Nieuwegeiners, uitkomend in de promotiedivisie, wonnen met 81-70.



Voor New Stars was het pas de vierde overwinning. Daardoor komt het dichter bij de 9e plaats. New Stars heeft 8 punten, één minder dan Black Eagles. Grasshoppers staat met 21 punten aan kop.



