Vallei Volley verslaat Rotterdam

Door de sportredactie · geplaatst: zaterdag 14 januari 2017, 22:17 uur | update: 22:23 uur

Foto: RTV Utrecht/ Rick van Manen

EDE/VEENENDAAL - Vallei Prins heeft in de eredivisie volleybal eenvoudig gewonnen van rode lantaarndrager Rotterdam. De ploeg van trainer Ivo Martinovic won met 3-0.



In Rotterdam sloeg het voormalig VCV Veenendaal meteen toe (19-25). De Rotterdammers kwamen er niet meer bovenop. De tweede set werd door Vallei Volley met dezelfde cijfers gewonnen. De derde set eindigde in een galavoorstelling (14-25).



Vallei staat met een zesde plaats in het linkerrijtje. Het heeft na 13 speelronden 19 punten. Lycurgus gaat met 35 punten aan de leiding. Het Houtense SV Land Taurus komt zondag in actie tegen Orion. Taurus staat 5e met 20 punten.



