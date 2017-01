Schaatster Emma Engbers zesde tijdens KPN Marathon Cup

Door de sportredactie · geplaatst: zaterdag 14 januari 2017, 22:10 uur | update: zondag 15 januari 2017, 12:58 uur

Foto: ANP

UTRECHT/EEMDIJK - De Utrechtse schaatster Emma Engbers is tijdens de KPN Marathon Cup 10 als zesde over de finish gekomen. Engbers staat in het algemeen klassement ook op de zesde plek. In het algemeen klassement bij de vrouwen lijdt Francesca Lollobrigida uit Italië, zij pakte zaterdag ook de dagzege.



MANNEN

Robin Snoek uit Abcoude werd 18e tijdens de KPN Marathon Cup 10 en was daarmee de beste regiogenoot. Tijs van der Steen uit Baarn kwam als 19e over de finish. De dagzege ging naar Simon Schouten. Evert Hoolwerf is de beste regiogenoot in het algemeen klassement. De schaatser uit Eemdijk staat twaalfde, maar lijdt in het jongerenklassement. Mats Stoltenborg staat eerste in het algemeen klassement.



Willem Hoolwerf uit Eemdijk, Peter van de Pol uit Overberg en Stefan Wolffenbuttel uit Nigtevecht vielen allemaal buiten de top 20.





