VV Utrecht en Cito winnen in topdivisie

Door de sportredactie · geplaatst: zaterdag 14 januari 2017, 21:48 uur | update: zondag 15 januari 2017, 13:07 uur

Foto: ANP

UTRECHT/ZEIST - De volleybalsters van VV Utrecht hebben in de topdivisie gewonnen van Parhmafilter US. Het werd in Utrecht 3-1.

VV Utrecht staat derde met 24 punten uit twaalf duels. Koploper is VC Weert met 24 punten uit 12 wedstrijden.



De volleyballers van Cito hebben ook goede zaken gedaan in de topdivisie. De mannen uit Zeist versloegen Olhaco met 3-0.

Cito staat negende met 16 punten uit twaalf wedstrijden. Sliedrecht Sport is koploper met 28 punten uit twaalf duels.









