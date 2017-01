Volleyballers Taurus onderuit bij Orion

Door de sportredactie · geplaatst: zondag 15 januari 2017, 18:00 uur | update: maandag 16 januari 2017, 08:45 uur

Foto: SV Land Taurus

HOUTEN - De volleyballers van SV Land Taurus hebben in de eredivisie een 3-0 nederlaag geleden tegen Orion. De mannen uit Houten boden twee sets goed weerwerk. In set één won Orion met 26-34, de derde en laatste set eindigde in 27-25. Tussendoor was Taurus kansloos; de tweede set ging met 25-11 naar Orion.



Taurus blijft ondanks de nederlaag vijfde in de eredivisie met 20 punten uit 13 duels. De voorsprong op nummer zes Vallei Prins, dat wel won, is geslonken tot één punt. Lycurgus is met 35 uit 12 koploper, Orion staat met 32 uit 13 derde.



Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Sportoverzicht