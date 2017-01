Danny van den Meiracker naar FC Lienden

Door de sportredactie · geplaatst: maandag 16 januari 2017, 20:05 uur | update: 20:16 uur

Foto: Geert Lommers

BUNSCHOTEN-SPAKENBURG - Danny van den Meiracker vertrekt per direct bij Spakenburg en stapt over naar FC Lienden. De tweede divisionisten Spakenburg en FC Lienden hebben de transfer van de spits maandagavond afgerond.



De aanvaller uit Baarn kan komend weekend in de competitiewedstrijd tegen VVSB al zijn debuut maken voor het elftal van Hans Kraay jr. Wel is afgesproken dat Van den Meiracker op 28 januari, als beide ploegen tegen elkaar spelen, niet in actie zal komen.



De aanvaller werd in de winterstop door de clubleiding van Spakenburg teruggezet naar de B-selectie en kreeg te horen dat hij in de winterse transferperiode mocht vertrekken.









