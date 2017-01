Van der Haar start in Hoogerheide

Door de sportredactie · geplaatst: maandag 16 januari 2017, 16:20 uur | update: 16:25 uur

Foto: Orange Pictures

WOUDENBERG - Lars van der Haar staat komende zondag aan de start tijdens de wereldbeker veldrijden in Hoogerheide. De Woudenberger, die afgelopen zondag in het Italiaanse Fiugi achtste werd, is één van de acht Nederlandse renners die door bondscoach Gerben de Knecht zijn geselecteerd.



De andere zeven renners die in Brabant namens Nederland aan de start staan zijn Mathieu van der Poel, David van der Poel, Corne van Kessel, Thijs van Amerongen, Stan Godrie, Patrick van Leeuwen en Lars Boom.



De wedstrijd in Hoogerheide begint zondag om 15.00 uur.



