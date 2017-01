Jong FC Utrecht verliest thuis van NAC

Door de sportredactie · geplaatst: maandag 16 januari 2017, 22:02 uur | update: dinsdag 17 januari 2017, 13:04 uur

Sean Klaiber Foto: FCU Photo

UTRECHT - Jong FC Utrecht heeft het Jupiler League duel thuis tegen NAC Breda met 2-0 verloren. De Bredase treffers kwamen op naam van Arno Verschueren en Robbie Haemhoudts. Voor FC Utrecht miste Darren Rosheuvel een penalty.



Het duel stond volledig in het teken van de terugkeer van Stijn Vreven in de Galgenwaard. Sinds kort is de Belg de trainer van NAC Breda en zijn debuut als trainer in het Nederlandse voetbal maakte de oud speler van FC Utrecht maandagavond in Galgenwaard.



Door de zege van NAC staat die ploeg nu op de vijfde plaats. Jong FC Utrecht staat 18de, maar heeft nog altijd twaalf punten voorsprong op hekkensluiter Achilles '29. Vrijdag gaat Jong FC Utrecht op bezoek bij FC Dordrecht.



Bij FC Utrecht deed Sean Klaiber de hele wedstrijd mee. De 22-jarige Nieuwegeiner kwam door blessures dit seizoen slechts 54 minuten in actie voor het eerste elftal van FC Utrecht.



