Wesly Dijs overweegt 'dubbel' in schaatsweekend

Door de sportredactie · geplaatst: dinsdag 17 januari 2017, 09:54 uur | update: 10:08 uur

Wesly Dijs Foto: Orange Pictures

PROVINCIE UTRECHT - Wesly Dijs komt komend weekend mogelijk op twee NK's aan de start. De schaatser uit Soest is voor zowel het NK allround als voor het NK sprint aangemeld. "Het toernooi duurt drie dagen", zegt Dijs. "Dus het moet mogelijk zijn."



De 23-jarige Soester zou in dat geval vrijdag het allroundtoernooi beginnen met de 500 meter en vijf kilometer. Op zaterdag staat behalve de 1500 meter van het NK allround ook de 500 en 1000 meter van het NK sprint op het programma. Op zondag rijden de sprinters opnieuw een 500 en 1000 meter, en wordt het NK allround afgesloten met de 10 kilometer.



"Ik ben topfit", zegt Dijs. "Vrijdag na de eerste dag van het allroundtoernooi beslis is of ik op de sprint start."



HOOLWERF

Behalve Dijs komen ook Willem en Evert Hoolwerf uit Eemdijk aan de start op het NK allround. Evert Hoolwerf was aanvankelijk reserve, maar mag als gevolg van veel afzeggingen starten. Bij de vrouwen rijdt Annouk van der Weijden uit Utrecht het allroundtoernooi.



