UPDATE: Thijs Hendriks naar Spakenburg

BUNSCHOTEN-SPAKENBURG - Thijs Hendriks maakt de overstap van Achilles'29 naar Spakenburg. De clubs en de speler bereikten dinsdagavond overeenstemming over de transfer. Hendriks is des opvolger van de naar FC Lienden vertrokken Danny van den Meiracker.



De 31-jarige Hendriks speelde sinds 2005 bijna 250 wedstrijden voor de club uit Groesbeek, waar hij in december werd teruggezet naar de B-selectie. De laatste drie-en-een half jaar speelde hij ruim 100 wedstrijden in de Jupiler League, waarin hij 25 keer scoorde.



De transfer moet alleen door de KNVB worden goedgekeurd. Als dat voor het weekend gebeurt is, kan de spits zaterdag tegen De Treffers, de aartsrivaal van Achilles'29, debuteren voor de Blauwen.



