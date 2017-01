FC Utrecht - Ajax onder leiding van Björn Kuipers

Door de sportredactie · geplaatst: dinsdag 17 januari 2017, 12:52 uur | update: 13:00 uur

Foto: ANP

UTRECHT - Björn Kuipers is aanstaande zondag de scheidsrechter bij de wedstrijd FC Utrecht - Ajax. De arbiter uit Oldenzaal wordt in de Galgenwaard geassisteerd door Sander van Roekel en Erwin Zeinstra. Jochem Kamphuis is de vierde official.



Dennis Higler uit Hoogland en Houtenaar Jeroen Manschot komen ook in actie in de eredivisie. Higler leidt AZ - Sparta, Manschot heeft FC Groningen - Vitesse onder zijn hoede.



Ingmar Oostrom uit Oudewater fluit vrijdag het duel tussen FC Dordrecht en Jong FC Utrecht in de Jupiler League. Martin van den Kerkhof uit Breukelen leidt in diezelfde divisie Volendam - Eindhoven.









Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Sportoverzicht