Utrechtse marathon past parkoers aan

dinsdag 17 januari 2017, 13:09 uur

UTRECHT/BUNNIK - De deelnemers aan de Utrecht Science Park marathon lopen op 19 maart een iets ander parkoers dan in de voorgaande twee edities van het evenement. Dat meldt organisator Arjen de Ruyter.



"Vanuit Utrecht richting Bunnik keerden we nu vlakbij restaurant Vroeg, nu lopen we verder Bunnik in", aldus De Ruyter. Verder is in Amelisweerd het onverharde stuk uit de route verdwenen. "Dat was voor de lopers niet zo erg, maar wij hebben de ambitie om ooit het NK naar Utrecht te halen. Dan moet je parkoers helemaal verhard zijn."



In de laatste kilometers van de wedstrijd verdwijnt op de Uithof ook de Toulouselaan uit de route. "Dat is het Micky Mousegedeelte van het parkoers", aldus De Ruyter. "Ik wil de deelnemers niet langer heen en weer laten lopen over een fietspad."



Om aan de vereiste afstand te komen is in de stad de Ramstraat uit de route verdwenen. De lopers lopen op 19 maart door de Emmalaan.



