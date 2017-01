Tropische verrassing op proef bij IJsselmeervogels

Door de sportredactie · geplaatst: dinsdag 17 januari 2017, 10:16 uur | update: 14:26 uur

Foto: Sporting Kristina

BUNSCHOTEN-SPAKENBURG - IJsselmeervogels heeft de voormalig jeugdinternational van Trinidad & Tobago Cameron Roget op proef. De 26-jarige vleugelaanvaller trainde maandag voor het eerst mee en gaat de komende periode proberen een contract te verdienen. Roget heeft ook de Amerikaanse nationaliteit.



Roget begon zijn voetbalcarrière bij St. Ann's Rangers in zijn thuisland Trinidad & Tobago. In 2014 stapte hij over naar de Finse derde divisionist Sporting Kristina. Een jaar later volgde de transfer naar Vaasa IFK, dat op het tweede profniveau van Finland speelt.



Sinds de zomer van 2016 is Roget transfervrij. De technische commissie van IJsselmeervogels sluit niet uit dat hij zich nog dit seizoen aansluit bij de selectie van trainer Sandor van der Heide.







