Oefenzeges GVVV, Spakenburg en Vogels

dinsdag 17 januari 2017, 23:03 uur | update: woensdag 18 januari 2017, 10:20 uur

Foto: Geert Lommers

PROVINCIE UTRECHT - GVVV heeft dinsdagavond een moeizame zege geboekt in een oefenwedstrijd tegen DUNO. De Veenendaalse tweede divisionist versloeg de 1e klasser uit Doorwerth met 1-0, door een doelpunt in de 90e minuut. De treffer werd gemaakt door verdediger Laurens van der Voort.



Spakenburg was op eigen veld met 3-2 te sterk voor hoofdklasser SDC Putten. Armend Selimi, Nick Tol en Mike Ahrens scoorden voor de tweede divisionist.



Buurman IJsselmeervogels versloeg Jong De Graafschap, dat net als de Vogels uitkomt in de derde divisie met 1-0. Ralph Hovestad was de matchwinner. De Amerikaan Roget Cameron, die op proef is bij Ijsselmeervogels, speelde de hele wedstrijd, net als de IJslandse aanwinst Ingólfur Sigurdsson.



Derde divisionist Magreb'90 kwam tegen 1e klasser Montfoort met 3-0 achter, maar speelde uiteindelijk met 3-3 gelijk. Voor de Orange Machine scoorden Bart Roelofs, Max Verweij en Miquel Ballo. Omar El Ghazouani, Mehdi Naqqadi en Guytho Mijland zorgden voor de 3-3 eindstand.



Hoofdklasser FC Breukelen verloor in een doelpuntrijk duel met 6-4 van SV Nieuw Utrecht, hekkensluiter in de 1e klasse. De doelpunten van FC Breukelen werden gescoord door Sam Osei, Mark Rutgers, Marc van Rees en Dave Hensbergen.



