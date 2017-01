Winnaar Porte bedankt Wilco Kelderman

Door de sportredactie · geplaatst: woensdag 18 januari 2017, 10:31 uur | update: 10:39 uur

VEENENDAAL - Richie Porte stond na zijn zege in de tweede etappe van de Tour Down Under uitvoerig stil bij de rol van Wilco Kelderman. De Australiër pakte behalve de ritzege ook de oranje leidertrui, en dat gebeurde volgens Porte mede dankzij de Veenendaler.



Porte ging als eerste aan op de slotklim, maar had nog niet direct resultaat. "Ik moet credits geven aan Wilco Kelderman. Hij deed een goede beurt aan het begin en blies iedereen op. Ik weet dat ik goede klimmersbenen heb momenteel en ik wilde niet te lang wachten. Om daarna op deze manier weg te rijden geeft mij vertrouwen."



Kelderman zelf kon Porte uiteindelijk niet volgen en finishte op 19 seconden van de winnaar als 18e. In het algemeen klassement steeg Kelderman naar de 13e plaats, op 29 seconden van Porte.



