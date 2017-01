'Mister GVVV' tekent bij SDV Barneveld

Door de sportredactie · geplaatst: donderdag 19 januari 2017, 10:36 uur | update: 10:55 uur

Foto: IJsselmeervogels.nl

VEENENDAAL - Johan de Man is volgend seizoen hoofdtrainer bij SDV Barneveld. De Veenendaalse oefenmeester wordt de opvolger van Hans van Arum, die na drie seizoen vertrekt bij de hoofdklasser. "Ik ben hier heel erg blij mee", laat de Man weten.



De Man speelde vele jaren in het eerste van GVVV en was bij die club ook assistent-trainer. Na als hoofdtrainer te hebben gewerkt bij Lunteren en WAVV belandde hij hij assistent bij IJsselmeervogels, waar hij na het vertrek van Gert Kruys naar Sparta interim-trainer werd. Na zijn periode bij de Vogels werkte De Man bij VVA'71 en SC Genemuiden. Dit seizoen heeft hij geen club.



Het is nog niet duidelijk in welke klasse De Man SDV Barneveld onder zijn hoede krijgt. De club verkeert momenteel in degradatiezorgen in de hoofdklasse.



