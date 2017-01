Alleen winst telt voor Magreb'90

Door de sportredactie · geplaatst: vrijdag 20 januari 2017, 16:00 uur

Foto: Mark Kloostra/RTV Utrecht

UTRECHT - Magreb'90 speelt zondag een zeer belangrijk duel in de strijd tegen degradatie uit de derde divisie. De nummer 18 van de ranglijst krijgt nummer 14 UDI'19, dat vier punten meer heeft, op bezoek. Eerder dit seizoen won Magreb de uitwedstrijd met 2-0. Bij winst krijgen de Utrechters, die de geschorste Omar El Ghazouani missen, weer aansluiting met de clubs boven de degradatiestreep.



Magreb'90 heeft al acht duels op rij niet gewonnen. Tegen Jong De Graafschap, op 16 oktober, pakten de Utrechters voor het laatst drie punten. Het werd toen 1-0.



Magreb'90 - UDI'19 is het eerste competitieduel sinds de terugkeer van trainer Aart-Jan van Boksel. Vorige week werd de wedstrijd van de Utrechters afgelast. Midweeks oefende Magreb tegen 1e klasser Montfoort. Na een 3-0 achterstand eindigde dat duel in 3-3.



