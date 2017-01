Hercules mag hopen op een stunt

Door de sportredactie · geplaatst: vrijdag 20 januari 2017, 15:34 uur

Foto: Website Hercules

UTRECHT - Hercules gaat zondag op bezoek bij De Dijk, de schier ongenaakbare koploper in de derde divisie. De ploeg van oud Spakenburgtrainer Jochem Twisker, die zijn contract onlangs met één seizoen verlengde, verloor dit seizoen pas twee keer.



Hercules, dat zesde staat, heeft echter goede papieren. De Utrechters gingen in de 1e klasse en de hoofdklasse drie keer eerder op bezoek bij De Dijk en verloren nog nooit. Twee keer werd het 1-1, één keer won Hercules met 2-0.



Beide ploegen beleefden na de winterstop een valse start. Hercules ging op eigen veld met 4-1 onderuit tegen Westlandia, De Dijk bleef bij OFC steken op 1-1.



Eerder dit seizoen won De Dijk de wedstrijd in Utrecht met 1-2. Bij Hercules is Floris Burgers weer inzetbaar, net als de IJslandse aanwinst Halldor Arnarsson. Roy Kelder is geblesseerd.



