GVVV hoopt op herstel tegen Excelsior Maassluis

GVVV-trainer John de Wolf Foto: Geert Lommers

VEENENDAAL - GVVV hoopt zich zaterdag tegen Excelsior Maassluis te herstellen van de teleurstellende herstart van de competitie, waarbij zaterdag met 2-0 werd verloren van Barendrecht. Trainer John de Wolf kan tegen zijn oude club behalve over de langdurig geblesseerde Simon Brouwer ook nog niet beschikken over Bart Hulsbos.



De nummers vijf en acht van de tweede divisie zitten beide al een tijdje in de lift omlaag. De Veenendalers wonnen in de laatste vijf competitieduels maar één keer, en dat geldt ook voor Excelsior Maassluis, dat eerder dit seizoen thuis met 1-1 gelijkspeelde tegen GVVV.



GVVV en Excelsior Maassluis speelden in competitieverband vijf keer eerder tegen elkaar op Panhuis. Drie keer won GVVV, twee keer won Excelsior Maassluis.



