Debuut Hendriks bij Spakenburg twijfelachtig

Arnold Klein debuteert als hoofdtrainer Foto: Geert Lommers

BUNSCHOTEN-SPAKENBURG - Arnold Klein heeft bij zijn uitgestelde officiŽle debuut als hoofdtrainer van Spakenburg nog altijd te maken met een waslijst aan blessures. Ondanks de extra week pauze na de afgelaste wedstrijd tegen HHC Hardenberg zijn Ismo Vorstermans, Ralph Dua en Salim Amerzgiou niet op tijd fit voor de thuiswedstrijd tegen De Treffers. Ook de langdurig geblesseerden Tom Oostinjen, Matthijs Blijham en Joey Belterman zijn niet inzetbaar.



Kees Tol is een twijfelgeval. Dat geldt ook voor de nieuwe aanwinst Thijs Hendriks, die kampt met een lichte blessure en pas donderdagavond voor het eerst meetrainde. De andere winterse nieuwkomer, Christian Supusepa, is wel inzetbaar, net als de van een blessure herstelde Nick Tol en Niels Buijtenhuis.



Spakenburg ontmoet zaterdag de ploeg voor wie de winterstop hoogst ongelegen kwam. De Treffers won de laatste vijf duels van 2016 en is al zeven wedstrijden ongeslagen. Of die vorm is meegenomen naar 2017 is nog niet duidelijk; net als Spakenburg kwam De Treffers vorige week door een afgelasting niet in actie.



Eerder dit seizoen won de formatie uit Groesbeek de thuiswedstrijd tegen Spakenburg met 1-0.



