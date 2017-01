Kelderman behoudt positie in klassement Tour Down Under

Door de sportredactie · geplaatst: vrijdag 20 januari 2017, 09:54 uur | update: 09:55 uur

Foto: ANP

VEENENDAAL - Wilco Kelderman is de vierde etappe van Tour Down Under goed doorgekomen. De 25-jarige Veenendaler finishte in het peloton en blijft 13e staan in het algemeen klassement.



Hij staat 29 seconden achter klassementsleider Richie Porte. Zaterdag en zondag zijn de laatste twee etappes in de Australische wielerronde: een heuvelrit en een tijdrit.



De ritzege in etappe vier ging naar Australiër Caleb Ewan, die ook al de eerste en derde rit won. Hij finishte in de massasprint net iets eerder dan Peter Sagan (tweede) en Danny van Poppel (derde).



Kelderman is kopman in de Tour Down Under namens zijn nieuwe werkgever Team Sunweb.



