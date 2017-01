Rijnsburgse Boys-IJsselmeervogels afgelast

Door de sportredactie · geplaatst: vrijdag 20 januari 2017, 16:31 uur | update: 16:34 uur

Foto: Geert Lommers

BUNSCHOTEN-SPAKENBURG - De wedstrijd Rijnsburgse Boys - IJsselmeervogels, in de derde divisie, gaat zaterdag niiiet door. Het veld in Rijnsburg is door het winterse weer van de afgelopen week niet bespeelbaar.



In de hoofdklasse A is DFS - FC Breukelen om dezelfde reden afgelast.



