Van der Weijden vijfde na eerste dag NK allround

vrijdag 20 januari 2017, 16:38 uur

Foto: wikimedia

PROVINCIE UTRECHT - Annouk van der Weijden staat na de eerste dag van het NK allround op de vijfde plaats. De Utrechtse werd met 40'11" vierde op de 500 meter. Op de 3 km. eindigde ze in een tijd van 4.11'65" als achtste.



De 500 meter werd gewonnen door Jorien ter Mors, die zich daarna ziek afmeldde. Yvonne Nauta won de 3 km. In het algemeen klassement gaat Marije Joling na twee afstanden aan de leiding. Linda de Vries is tweede.



