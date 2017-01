Willem Hoolwerf beste Utrechter na eerste dag NK allround

Door de sportredactie · geplaatst: vrijdag 20 januari 2017, 19:29 uur | update: 23:38 uur

Willem Hoolwerf Foto: Orange Pictures

EEMDIJK/SOEST - Willem Hoolwerf is na de eerste dag van het NK allround de hoogst geklasseerde schaatser uit de provincie Utrecht. De Eemdijker is achtste. Wesly Dijs uit Soest staat elfde, Evert Hoolwerf uit Eemdijk is twaalfde.



Dijs was na de 500 meter met een tijd van 37'.18" nog zesde, maar eindigde op de 5 km. niet in de beste tien. Op die afstand werd Willem Hoolwerf achtste, zijn neef Evert werd tiende.



In het algemeen klassement na twee afstanden is Jan Blokhuijsen koploper.



