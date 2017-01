Utrechter Godee velt Jong FC Utrecht

Door de sportredactie · geplaatst: vrijdag 20 januari 2017, 22:38 uur | update: 23:52 uur

Utrechter Joey Godee (rechts) scoorde twee keer tegen Jong FC Utrecht Foto: FCU Photo

UTRECHT - Jong FC Utrecht heeft de uitwedstrijd in de Jupiler League tegen FC Dordrecht met 3-0 verloren. Die stand was bij rust al bereikt.



Utrechter Joey Godee was de grote man bij FC Dordrecht. Hij maakte de 1-0 en de 3-0. Tussendoor maakte Alvin Daniels de 3-0.



Door dat resultaat zakt Jong FC Utrecht naar de voorlaatste plaats in de Jupiler League. De voorspronng op hekkensluiter Achilles'29 is twaalf punten. Alleen de hekkensluiter van de Jupiler League degradeert aan het einde van het seizoen naar de tweede divisie.



