Opnieuw remise L'Ami in Wijk aan Zee

Door de sportredactie · geplaatst: vrijdag 20 januari 2017, 17:54 uur | update: zaterdag 21 januari 2017, 00:00 uur

Foto: ANP

WOERDEN - Erwin L'Ami heeft in de zesde speelronde van het Tata Steel schaaktoernooi opnieuw remise gespeeld. De grootmeester uit Woerden speelde tegen de Rus Vladimir Dobrov.



L'Ami staat na zes rondes gedeeld vijfde, met 3,5 punt. Koploper is de Oostenrijker Marcus Ragger, met 4,5 punt.



Zaterdag is de Chinees Shanglei Lu, die met vier punten gedeeld derde staat, de volgende opponent van LÁmi.



