Verschoor wint in Nieuw-Zeeland dankzij tijdstraf

BENSCHOP - Autocoureur Richard Verschoor heeft zaterdag in Nieuw-Zeeland een overwinning gepakt in de Toyota Racing Series. Hij werd eigenlijk tweede maar Thomas Randle kreeg een tijdstraf van 10 seconden vanwege een valste start. Hierdoor pakte de coureur uit Benschop de winst.



Verschoor heeft door de overwinning zijn koppositie in het algemeen klassement versterkt in de Toyota Racing Series-klassement. Verschoor heeft 256 punten, naaste rivaal Randle heeft er 220.



Zondag komt de 16-jarige Verschoor opnieuw in actie in Nieuw-Zeeland.







