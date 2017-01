Annouk van der Weijden pakt brons op de 1500 meter

Door de sportredactie ∑ geplaatst: zaterdag 21 januari 2017, 18:00 uur | update: maandag 23 januari 2017, 10:32 uur

Foto: wikimedia

PROVINCIE UTRECHT - Schaatsster Annouk van der Weijden is op de tweede dag van het NK Allround op de 1500 meter als derde geŽindigd. Yvonne Nauta was de snelste vrouw op de 1500 meter.



Annouk van der Weijden kwam belandde met een tijd van 1.58,62 op de derde plek. Nauta was zestienhonderdste sneller op de 1500 meter. In het algemeen klassement leidt Marije Joling. De Utrechtse Van der Weijden staat op tweede de dag van het NK Allround op de vijfde plek.



MANNEN

Wesly Dijs uit Soest werd op de 1500 meter vierde. Patrick Roest was de snelste in Heerenveen op de 1500 meter. Dijs noteerde een tijd van1:49.31, dat was ongeveer 3 secondes langzamer van de winnaar Roest. Willem Hoolwerf werd zevende in een tijd van 1:50.31 en Evert Hoolwerf kwam als twaalfde over de finish in een tijd van 1:52.20.



ALGEMEEN KLASSEMENT

Willem Hoolwerf uit Eemdijk staat in het algemeen klassement op plek zeven. Wesly Dijs staat achtste. Patrick Roest lijdt in het algemeen klassement. Zondag wordt de laatste afstand geschaatst, dan staat de 10.000 met op het programma.



