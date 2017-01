Argon verslaat Sliedrecht op eigen veld

Door de sportredactie · geplaatst: zaterdag 21 januari 2017, 16:20 uur | update: 17:04 uur

Foto: RTV Utrecht / Arnold Schenk

BREUKELEN/MIJDRECHT - De voetballers van Argon hebben op eigen veld Sliedrecht verslagen. De ploeg uit Mijdrecht was met 3-1 te sterk.



Binnen 40 seconden had Argon de voorsprong al te pakken. Maar in de 26e minuut was de stand weer gelijk. Argon trok in de tweede helft de overwinning over de streep.



1' Wouter Winters [1-0]

26' Sjoerd van der Waal [1-1]

60' Jasper Werkhoven [2-1]

67' Ian van Otterlo [3-1]



Door de overwinning vergroot Argon het gat met nummer 13 Sliedrecht naar 9 punten. Argon staat op de tiende plaats.



