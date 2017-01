Eemdijk wint regioderby van DOVO

Door de sportredactie · geplaatst: zaterdag 21 januari 2017, 16:19 uur | update: 17:02 uur

Foto: RTV Utrecht / Anne de Jong

BUNSCHOTEN-SPAKENBURG/VEENENDAAL - Eemdijk heeft de regioderby in de hoofdklasse B van DOVO gewonnen. De eindstand was 1-0 voor de thuisploeg.



In de 33e minuut kwam Eemdijk op 1-0 voorsprong tegen DOVO. De wedstrijd bleef lang spannend, want pas in de laatste minuut viel de beslissende treffer.



33' Argjend Selemi [1-0]

90' Klaas Bout [2-0]



DOVO staat tweede op de ranglijst. Eemdijk is terug te vinden in de middenmoot.



