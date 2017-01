Nog geen 'Klein-effect' bij Spakenburg

Door de sportredactie · geplaatst: zaterdag 21 januari 2017, 17:32 uur | update: zondag 22 januari 2017, 19:26 uur

Trainer Arnold Klein Foto: Aletha Leidelmeijer (Foto 1 van 3) Thijs Hendriks maakt zijn debuut en komt in het veld voor Nick Tol Foto: Aletha Leidelmeijer (Foto 2 van 3) Foto: RTV Utrecht / Bert Kous (Foto 3 van 3) ‹ ›

BUNSCHOTEN-SPAKENBURG - Arnold Klein heeft zijn debuut in de tweede divisie als hoofdtrainer van Spakenburg afgesloten met een nederlaag. De thuisploeg ging met 4-3 onderuit tegen de nummer twee De Treffers.



Spakenburg kwam binnen vijf minuten op een 1-0 voorsprong. Deze stand boog De Treffers om tot een 3-1 voorsprong. In de 59e minuut leek Pilon de spanning terug te brengen (3-2), maar één minuut later gooide De Bondt roet in het eten voor Spakenburg: 4-2. Twaalf minuten voor tijd maakte Olivier Pilon zijn tweede van de dag( 4-3), maar de overwinning van De Treffers kwam niet meer in gevaar.



5' Eric Veerman [1-0]

16' Wesley Meeuwsen [1-1, pen]

26' Rick Verbeek [1-2]

37' Rick Verbeek [1-3]

59' Olivier Pilon [2-3]

60' Nick de Bondt [2-4]

77' Olivier Pilon [3-4]



Spakenburg staat in de tweede divisie op de elfde plaats.



