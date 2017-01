Demmers gaat solliciteren bij Spakenburg

Door de sportredactie · geplaatst: zaterdag 21 januari 2017, 15:44 uur | update: zondag 22 januari 2017, 17:10 uur

BUNSCHOTEN-SPAKENBURG - Trainer Dennis Demmers wordt komend seizoen mogelijk de trainer van tweededivisionist Spakenburg. De voormalig-trainer van Go Ahead Eagles heeft aangegeven te gaan solliciteren voor de functie.



Zaterdag was Demmers aandachtig toeschouwer bij het duel tussen Spakenburg en De Treffers. Spakenburg verloor dit duel met 4-3. Op dit moment voert Arnold Klein de scepter bij Spakenburg, nadat Hans van de Haar werd ontslagen.



Demmers was van 2012 tot 2015 assistent-trainer van Go Ahead Eagles, onder andere van huidig FC Utrecht-trainer Erik ten Hag. In het seizoen 2015/2015 was Demmers hoofdtrainer van de ploeg uit Deventer. Hij werd op 1 feburari 2016 ontslagen vanwege tegenvallende resultaten.



Demmers is ook nog trainer geweest bij SC Lemele, SVZW Wierden, VV Berkum, Excelsior '31 en SV Colmschate '33.



