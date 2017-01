Volleyballers Taurus winnen; Vallei Volley Prins onderuit

Door de sportredactie · geplaatst: zaterdag 21 januari 2017, 22:22 uur | update: zondag 22 januari 2017, 10:34 uur

Foto: ANP

EDE/HOUTEN - De volleyballers van Taurus hebben de wedstrijd in de eredivisie van SSS gewonnen. De Houtenaren waren in eigen huis met 3-1 te sterk.



Taurus won de eerste set met 25-22. De tweede set ging met 26-24 verloren. Via 25-18 en 25-21 trok Taurus de overwinning naar zich toe.



In dezelfde competitie heeft Vallei Volley Prins met 3-0 verloren van Orion. De uitploeg was met 25-18, 25-20 en 27-25.



Op de ranglijst staat Taurus vijfde. Vallei Prins is de nummer zes.





