Evert Hoolwerf tweede in Groningen, Viviana Rodríguez vijfde

UTRECHT/EEMDIJK - De Chileense Viviana Rodríguez uit Maarssen is tijdens de 11e Marathon Cup in Groningen als vijfde geëindigd. Irene Schouten was de snelste in Groningen. De Utrechtse Emma Engbers werd elfde.



De beste vrouwelijke regiogenoot in het algemeen klassement is Emma Engbers. Zij staat op een zesde plaats. Elma de Vries leidt in het klassement. Jessica Merkens uit Utrecht staat zestiende. Viviana Rodríguez staat 22e.



MANNEN

Evert Hoolwerf uit Eemdijk is bij de mannen tijdens de Marathon Cup als tweede over de finish gekomen. Niels Mesu is dagkampioen geworden in Groningen. Stefan Wolffenbuttel uit Nigtevecht kwam als 29e over de streep.



ALGEMEEN KLASSEMENT

Mats Stoltenborg leidt in het algemeen klassement. Evert Hoolwerf staat negende in het klassement. Stefan Wolffenbuttel staat op plek 33. Willem Hoolwerf staat 42e. De 21-jarige Evert Hoolwerf leidt wel in het jongeren klassement.



