Kelderman sluit Tour Down Under af als negende

Door de sportredactie ∑ geplaatst: zondag 22 januari 2017, 10:00 uur | update: 11:03 uur

Foto: Orange Pictures

VEENENDAAL - Wielrenner Wilco Kelderman heeft de Tour Down Under in AustraliŽ afgesloten als nummer 9. De Veenendaler kwam in de laatste etappe in de massasprint als twaalfde over de streep.



De sprint werd gewonnen door Caleb Ewan. Het was zijn vierde ritzege.



Richie Porte heeft de Tour Down Under in zijn geboorteland gewonnen. De achterstand van Kelderman op de winnaar is 1:02 minuut. Hetzelfde tijdsverschil als wat de nummer zes Rohan Dennis heeft met Porte. Kelderman staat op basis van punten negende.



Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Sportoverzicht