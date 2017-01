Mannen New Stars verliezen, dames Cangeroes winnen

Door de sportredactie · geplaatst: zaterdag 21 januari 2017, 21:05 uur | update: zondag 22 januari 2017, 11:24 uur

Foto: Marijn van der Meer/RTVUtrecht

UTRECHT/NIEUWEGEIN - De basketbalmannen van New Stars uit Nieuwegein hebben in de promotiedivisie verloren van Grasshoppers. In Katwijk werd het 94-56.



New Stars staat in de promotiedivisie op de achtste plaats met 10 punten uit evenveel duels. Grasshoppers is koploper met 20 punten uit elf gespeeld wedstrijden.



De dames van Cangeroes hebben in de promotiedivisie betere zaken gedaan. Wyba werd in Wijchen door de Utrechtse vrouwen met 68-59 verslagen.



Cangeroes staat op een veilige tiende plek in de promotiedivisie met 8 punten uit twaalf duels. DAS is koploper met 22 punten.





