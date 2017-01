VV Utrecht en Pelster/Cito verliezen in topdivisie

Door de sportredactie · geplaatst: zaterdag 21 januari 2017, 22:15 uur | update: zondag 22 januari 2017, 11:33 uur

Foto: ANP

ZEIST/UTRECHT - De volleybaldames van VV Utrecht hebben in de topdivisie verloren van Donitas. In Groningen won de studentenvolleybalvereniging met 3-0 van de Utrechtse dames.



VV Utrecht is terug te vinden op plek vijf in de topdivisie en heeft 22 punten uit 13 duels. VC Weert is koploper met 27 punten.



De mannen van Pelster/Cito hebben in de topdivisie in een vijfsetter verloren van VoCASA. In Nijmegen werd het 3-2 voor de thuisploeg.



De volleyballers uit Zeist staan op de zevende plek. Sliedrecht Sport is koploper in de topdivisie.





Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Sportoverzicht