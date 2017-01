NK Allround: Willem Hoolwerf zesde, Annouk van der Weijden vierde

Door de sportredactie ∑ geplaatst: zondag 22 januari 2017, 14:21 uur | update: 22:52 uur

Foto: Orange Pictures

PROVINCIE UTRECHT - Schaatser Willem Hoolwerf is als zesde geŽindigd in het algemeen klassement van het NK Allround. Jan Blokhuijsen prolongeert zijn titel in Heerenveen. Patrick Soest werd tweede en Marcel Bosker pakte het brons.



Op de laatste afstand van het NK Allround, de 10.000m eindigde de 22-jarige Willem Hoolwerf als zesde in een tijd van 13:28.83 minuten. Erik Jan Kooiman was de snelste op de 10km. Hij schaatste een tijd van 13:07.06. Jan Blokuijsen werd tweede en Jos de Vos werd derde.



VROUWEN

De Utrechtse Annouk van der Weijden is in het algemeen klassement als vierde geŽindigd op het NK Allround. Marije Joling pakte werd Nederlands kampioen, Yvonne Naute werd tweede en Carlijn Achtereekte werd derde.



Van der Weijden werd op de slotdag derde op de 5.000m in Thialf. Zij klokte een tijd van 7:05.49 minuten. Carlijn Achtereekte werd eerste en kwam in een tijd van 7:00.78 over de finish. Yvonne Nauta werd tweede.







Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Sportoverzicht