Hercules verliest van koploper De Dijk

UTRECHT - Het Utrechtse Hercules heeft in de derde divisie gewonnen van De Dijk. De koploper trok in de slotfase de 3-1 overwinning naar zich toe. Hercules kwam in de eerste helft met een man minder te staan doordat doelman Fons Mulder rood kreeg. Hij haalde een aanvaller van De Dijk neer. Met tien man kwam het wel van een 1-0 achterstand terug tot 1-1. In de slotfase schoot De Dijk de 2-1 en 3-1 binnen. 45' El Gourari [1-0] 61' Nathan Bijl [1-1] 85' Harry Zwarthoed [2-1] 90' Tim Ruder [3-1] Bijz. 38' Doelman Fons Mulder krijgt rood In de competitie bezet Hercules de zesde positie. Voor alle uitslagen uit de derde divisie kunt u terecht op RTVUtrecht.nl/uitslagen .

Eric Speelziek:"We slagen er ook altijd wel in om de tegenstander ook in de wedstrijd te helpen".

Verslaggever Mark Kloostra vat de wedstrijd De Dijk - Hercules samen

Halldor Amarsson:" I just contacted them, and aksed if I can play with them. Well, now I am playing"

