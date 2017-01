Handballers Nieuwegein winnen nipt

Door de sportredactie · geplaatst: zondag 22 januari 2017, 15:50 uur | update: maandag 23 januari 2017, 11:58 uur

COTHEN/NIEUWEGEIN - De handballers van Nieuwegein hebben in de eerste divisie nipt gewonnen van DIOS. In Den Hoorn won Nieuwegein met 25-24.



De mannen uit Nieuwegein staan door de winstpartij op een gedeelde derde plek in de eerste divisie met 24 punten. BFC is koploper met 27 punten.



De vrouwen van Fortissomo, die ook uitkomen in de eerste divisie, hebben het thuisduel tegen Z.A.P. verloren. In IJsselstein werd het 27-20 voor Z.A.P.



Fortissimo staat zevende met 15 punten. Koploper is Foreholte met 31 punten.



