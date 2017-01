L'Ami boekt zesde remise in acht partijen

Door de sportredactie · geplaatst: zondag 22 januari 2017, 18:34 uur | update: maandag 23 januari 2017, 08:40 uur

Foto: ANP

WOERDEN - Acht partijen, zes keer remise. Dat is de oogst van schaker Erwin L'Ami in de Challengersronde van het Tata Steel schaaktoernooi. In de achtste ronde kwam de grootmeester uit Woerden remise overeen met de Engelsman Gawain Jones.



Als de Brit de partij de partij tegen L'Ami had gewonnen, was hij nu koploper geweest. Nu deelt hij de koppositie met de Oostenrijker Ragger. Beiden hebben zes punten uit acht partijen. L'Ami is achste met vier punten.



Maandag speelt de Woerdenaar tegen de Goergiër Guramishvili, die met één punt laatste staat.



