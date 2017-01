Hercules nog maanden zonder Rietveld

Door de sportredactie · geplaatst: maandag 23 januari 2017, 14:17 uur | update: 14:21 uur

Foto: Geert Lommers

UTRECHT - Hercules-aanvoerder Rob Rietveld is nog zeker twee maanden uitgeschakeld. De verdediger speelde al sinds eind november geen wedstrijden meer als gevolg van een liesblessure.



Inmiddels is gebleken dat herstel langer duurt dan aanvankelijk was verwacht. In het AD zegt Rietveld er van uit te gaan dat hij nog zeker acht weken niet in actie kan komen voor de Utrechtse derde divisionist.



