Ajax-vrouwen op bezoek bij Saestum

Door de sportredactie · geplaatst: woensdag 25 januari 2017, 15:25 uur

Foto: Website Ajax

ZEIST - De voetbalvrouwen van Saestum uit Zeist spelen aanstaande zaterdag voor de KNVB thuis tegen Ajax. Het is een wedstrijd in de achtste finales van de beker.



Saestum speelt in de topklasse en bezet daarin de vijfde plaats. Ajax is de koploper in de eredivisie.



Bij Ajax speelt voormalig Saestum-speelster Anouk Hoogendijk. Zij was bij FC Utrecht ooit teamgenoot van de huidige aanvoerder van Saestum Joniek Bonnes.



Het duel begint zaterdagmiddag om 15.00 uur.



