Hagary verlaat IJsselmeervogels, Moro op proef

Door de sportredactie · geplaatst: dinsdag 24 januari 2017, 09:16 uur | update: 09:26 uur

Foto: Geert Lommers

BUNSCHOTEN-SPAKENBURG - Hanne Hagary vertrekt na dit seizoen bij IJsselmeervogels. De aanvaller heeft er dan drie seizoenen opzitten op de Westmaat. Hagary kwam in de zomer van 2014 over van FC Lisse maar werd, mede door blessures, nooit een vaste waarde. Waar hij volgend seizoen speelt, is nog niet bekend.



MORO

IJsselmeervogels heeft deze week Soufian Moro op proef. De aanvaller zit sinds afgelopen zomer zonder club en hoopt zich via de Vogels weer in de kijker te spelen. Moro debuteerde in het betaalde voetbal bij FC utrecht en speelde later nog voor PEC Zwolle en Fortuna Sittard.



Voormalig jeugdinternational voor Trinidad & Tobago Cameron Roget , die een week meetrainde bij de derde divisionist en een oefenwedstrijd speelde, is afgetest.



