Van der Maarel en Amrabat onzeker voor Cambuur

UTRECHT - Het is onduidelijk of Mark van der Maarel en Sofyan Amrabat woensdag mee kunnen spelen met FC Utrecht, in de wedstrijd in de kwartfinale van de KNVB beker tegen Cambuur. Het duo is volgens trainer Erik ten Hag niet topfit. "We doen er alles aan om ze speelklaar te krijgen, maar ik weet niet of dat lukt." Ten Hag verwacht wel te kunnen beschikken over Ramon Leeuwin en Robin van der Meer, die zondag tegen Ajax geblesseerd uitvielen.



Ten Hag waakt ervoor de tegenstander, die in de Jupiler League speelt, te onderschatten. "Als jij denkt dat het appeltje-eitje is, heb je geen respect voor deze tegenstander. Ze hebben wel Ajax uitgeschakeld", aldus de Utrecht-trainer.



FC Utrecht-Cambuur begint woensdagavond om 18.30 uur. Het duel staat onder leiding van Pol van Boekel. Dinsdag rond het middaguur waren er circa 11.000 kaarten verkocht.



