Heracles wil Peterson, Ten Hag wil niet reageren

UTRECHT - Erik ten Hag wil niet reageren op de interesse van Heracles om aanvaller Kristoffer Peterson te huren van FC Utrecht. Maar de trainer van FC Utrecht ontkent niets: "Als wij mededelingen hebben over transfers, zullen we dat melden," aldus Ten Hag.



De Zweed, vorige week nog matchwinner tegen Sparta, zou bij de club uit Almelo herenigd worden met Robby Alflen. De Utrechter is assistent-trainer bij Heracles, en was als hoofdtrainer van FC Utrecht verantwoordelijk voor het aantrekken van Peterson.



Peterson heeft aangegeven graag meer aan spelen toe te komen. Als dat niet bij FC Utrecht kan, wil hij opnieuw verhuurd worden. Vorig seizoen speelde Peterson al huurbasis voor Roda JC.



VEERMAN

Ten Hag reageert ook op de vermeende interesse van FC Utrecht in Heerenveen-spits Henk Veerman, die in beeld zou zijn als pinch-hitter. Afgelopen zondag moest de Utrecht-trainer in de slotfase tegen Ajax centrumverdediger Menno Koch inbrengen als breekijzer. "Wij hebben Koch gehaald omdat hij een centrumverdediger is die veel scoort uit dode spelmomenten. Voor Veerman hebben wij geen geld, ook niet als Peterson zou worden verhuurd."







